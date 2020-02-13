Спорткомплекс в стиле необрутализм построят во Мневниковской пойме

Во Мневниковской пойме построят многофункциональный спортивный комплекс в стиле необрутализм. ФОК площадью 20 тыс. кв. м планируется ввести в эксплуатацию до конца 2020 года, сообщает пресс-служба Москомархитектуры.

Для отделки фасадов будут использованы алюминиевые панели и вставки из керамогранита светлых тонов. По задумке архитекторов, фасады здания будут напоминать монохромный тетрис. «Здание имеет сложную объемную структуру и буквально «складывается» из деталей разных форм и размеров», — пояснил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Фото: Москомархитектура

Фото: Москомархитектура

В трехэтажном спорткомплексе будут работать крытый каток, спортзалы, зал для боевых искусств, бассейн 25х16 м, конференц-залы, трибуны, медблок и другое. Во всех залах предусмотрены раздевалки, душевые и комнаты тренерского состава, следует из сообщения.

Фото: Москомархитектура

Рядом ведется строительство транспортно-пересадочного узла «Терехово». ТПУ обеспечит пешую доступность к объектам социальной и транспортной инфраструктуры и снизит нагрузку на транспортную сеть, говорится в сообщении.