Режиссер «Чернобыля» Йохан Ренк начнет работу над мини-сериалом «Волхв»

В прошлом году режиссер Йохан Ренк вызвал волну восхищения в свой адрес после мини-сериала «Чернобыль», получившего премию «Эмми».

Нил Стрит Продакшнс, как утверждается, ведет переговоры с Йоханом Ренком, чтобы возглавить адаптацию культового романа Джона Фаулза 1965 года «Волхв», известной загадочной сказки с психологическими ловушками и трюками, выполненными затворником-миллионером над молодым англичанином.

Variety подтвердила известие о том, что Йохан Ренк работает над сериалом после того, как он не слишком тонко намекнул на это в Instagram:

Вот официальный синопсис книги (из сайта Amazon):

Молодой англичанин Николас Урфе вступает на должность преподавателя на отдаленном греческом острове, чтобы избежать неудовлетворительного любовного романа. Там его дружба с затворником-миллионером перерастает в таинственную и смертельно опасную игру из насилия, обольщения и предательства. По мере того как он все глубже погружается в психологические ловушки обманщика, Николасу становится все труднее отличать прошлое от настоящего, фантазию от реальности. Он становится отчаянным человеком, борющимся за его здравомыслие и само его выживание».

Книга известна тем, что ее конец не является окончательным, и читатель может предугадать результат. Согласно Википедии, Фаулз получил много писем от читателей с вопросом о том, какой из двух возможных исходов действительно произошел, и он, по-видимому, так и не дал окончательного ответа.

На данный момент Ренк только ведет переговоры, по поводу съемок «Волхва», но поскольку продюсер Пиппа Харрис сказала, что она «не могла придумать никого лучше для выпуска необыкновенной книги Джона Фаулза на экран», похоже, она близка к тому, чтобы принять решение.

«Волхв» был адаптирован для фильма только один раз, в 1968 году, всего через несколько лет после его публикации. Режиссер и кинематографист Гай Грин («Голубое пятно») был у руля, а автор Джон Фаулз адаптировал свою книгу для экрана. Тем не менее, автор в конечном итоге разочаровался от полученного результата.

Зная, что Режиссер Йохан Ренк сделал с реальной историей о Чернобыле, мы надеемся, что он сможет превратить этот таинственный триллер в захватывающий мини-сериал.

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