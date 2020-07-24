Райан Рейнольдс и Сэмюэль Л. Джексон объединятся в мультсериале «Futha Mucka»

Это уже не первая их совместная работа. В 2017 году они работали в продолжении фильма «The Hitman’s Bodyguard».

Райан Рейнольдс и Сэмюэл Л. Джексон объявили, что они объединятся для создания анимационного сериала под названием «Futha Mucka». Режиссерами станут Джим и Брайан Кехо («Блокеры»).

Сериал выйдет в эфир на Quibi. О сюжете «Futha Mucka» пока известно немного. Авторы проекта рассказали только, что Джексон исполнит роль опекуна персонажа Рейнолдса, который по сюжету будет влюблен в героя Джексона.

Когда начнется производство мультсериала и когда его можно будет посмотреть на Quibi, на данный момент неизвестно.

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