Посмотрите на первые кадры из нового CG-фильма Миядзаки «Айя и ведьма»

После небольшого анонса появились кадры из первого CG-фильма Studio Ghibli «Айя и ведьма». Несмотря на то, что скриншоты не соответствуют обычному визуальному стилю, который ассоциируется со студией Хаяо Миядзаки, на них видны некоторые узнаваемые элементы мультипликации.

Основанный на романе под названием «Earwig and the Witch» покойной Дианы Уинн Джонс (автора романа-источника для «Moving Castle» Хоула), фильм рассказывает о сироте по имени Ая после того, как она была усыновлена ​​ведьмой и доставлена ​​в ее новый дом. Миядзаки вновь отвечает за планирование проекта, а его сын Горо берет на себя роль режиссера, продюсер Ghibli Тошио Судзуки также будет курировать проект.

Согласно сообщениям, «Айя и ведьма» не увидят театральный релиз, а скорее будут показаны на японском телеканале NHK этой зимой. В настоящее время неясно, как первый CG-фильм Studio Ghibli будет выпущен на международном уровне.













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