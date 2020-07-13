Посмотреть: трейлер мультсериала «Звездный путь: нижней палубы»

Вышел официальный трейлер новой получасовой анимационной комедии «Звездный путь: Нижние палубы», которая расширяет любимую франшизу.

«Мы на самом деле не элита — мы больше похожи на крутых, ленивых аутсайдеров», — объясняет Ensign Mariner из нижней палубы в трейлере.

Сезон из 10 эпизодов, который уже был продлен на второй сезон, является первой анимационной серией «Звездный путь» за более чем 45 лет. «Звездный путь: Анимационный сериал» был коротким еще в 1973 году.

Создатель «Рика и Морти» Майк МакМахан разработал «Звездный путь: Нижние палубы», в котором основное внимание уделяется команде поддержки, которая живет в самом низу — на Серритосе — известном как один из наименее важных кораблей Звездного Флота — в 2380 году.

Это первый анимационный сериал во франшизе «Звездный путь», которая также включает в себя «Звездный путь: Пикард», «Звездный путь: Открытие» и недавно анонсированный «Звездный путь: Странные новые миры».

Поделиться ссылкой: