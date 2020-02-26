Исследование: Почему россияне отказываются выходить на работу?

Названы причины, по которым устраивающие работодателей россияне отказываются от предложенной должности. Об этом рассказали в ТАСС со ссылкой на исследование портала Superjob. Опрос проводился с 31 января по 6 февраля среди 1600 граждан России старше 18 лет по всей территории страны.



Уточняется, что число «отказников» достигает 30 процентов от общего. Чаще всего соискатели отказываются выходить на работу из-за слишком низкой предложенной зарплаты (26 процентов), потенциальной нечестности работодателя (23 процента) или неподходящих условий труда (22 процента).

Еще 13 процентов опрошенных сделали выбор в пользу другой вакансии, 10 процентов соискателей отказались от предложения из-за удаленности работы от места их проживания. При этом «серая» зарплата и неофициальное трудоустройство не устроили всего 3 и 2 процента респондентов соответственно. Деньги решают всё.



Ранее в феврале стало известно, что 7 процентов всех вакансий в России предполагают ежемесячные денежные выплаты в размере от 100 тысяч рублей. На такие позиции могут рассчитывать специалисты высшего менеджмента, а также уникальные для своих сфер специалисты.



Больше всего (а именно, 800 тысяч рублей в месяц) работодатель готов платить главному инженеру нефтеперерабатывающего завода (регион, в котором предлагается работать соискателю, не называется). Такой же оклад предлагается, например, генеральному директору предприятия в Новосибирске. Так что вы знаете куда отправлять резюме.