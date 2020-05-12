Музыкальный фестиваль Primavera Sound перенесен на 2021 год

Известный фестиваль в Барселоне должен был состояться в июне этого года. Primavera Sound пока последний фестиваль, который перенес мероприятие на следующий год в связи с пандемией коронавируса.

После ограничения правительством Испании масштабных мероприятий в течение лета Primavera подтвердила, что в этом году фестиваль не состоится. Фестиваль 2020 года должен был стать 20-летием Primavera. Вместо этого все модники и любители хорошей музыки съедутся 2-6 июня в 2021 году.

В заявлении, опубликованном в социальных сетях, Primavera заявила, что все билеты, приобретенные на 2020 год, будут действительны в 2021 году. Возвраты также будут доступны покупателям билетов.

Sónar, еще один ключевой фестиваль в Барселоне, перенес свое основноемероприятие на 2021 год на прошлой неделе.

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