Рекламу «Макдоналдс» уличили в обмане

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Житель австралийского города Сидней Шейн Баззи (Shane Bazzi) увидел посты из соцсетей от своего имени в рекламе ресторанов быстрого питания «Макдоналдс». Как сообщает BuzzFeed News, компания исказила записи для своих объявлений и роликов, использовав образ мужчины.

Баззи неоднократно жаловался в соцсетях на то, что в «Макдоналдс» нет блюд для вегетарианцев и веганов.

«В «Макдаке» до сих пор нет ничего для вегетарианцев и веганов, что довольно дерьмово», — писал он 3 августа 2019 года.

Подобные посты он публиковал регулярно.

Однако в январе 2020 года, когда «Макдоналдс» объявил о выпуске веганского бургера, компания использовала для рекламы образ Баззи, исказив его посты. Австралийца указали как Шейн Б., который хвалил сеть за то, что та начала продавать еду для веганов. Баззи уверяет, что такие посты никогда не писал.

«На мой взгляд это довольно отвратительно и странно. Разочарован, что мои слова так исказили и использовали. Они получили деньги с моего имени, изображения и аккаунта», — возмутился он.

Пользователь посчитал, что реклама больше похожа на высмеивание его просьб. В «Макдоналдс» признали, что использовали вымышленные посты, переосмыслив реальные публикации в соцсетях.

Ранее конкурент «Макдоналдса», сеть KFC, также попала в скандал из-за рекламы. Компания извинилась за ролик с показанной крупным планом женской грудью. Это произошло после жалобы активистов, выступающих против объективации женщин.