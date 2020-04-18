20 Апр, 2020 г.

Microsoft представила консоль Xbox One X в стиле Cyberpunk 2077

18 апреля, 2020

Microsoft показала лимитированную Xbox One X в стиле Cyberpunk 2077. Релиз особой версии консоли состоится в июне 2020 года. Видео с анонсом опубликовано на YouTube.

Ранее в сети появилась фотография с упаковкой лимитированной версии устройства. Она совпадает с кадрами из ролика. В видео также можно увидеть геймпад, который идет в комплекте с Xbox One X — он выполнен в черном, серебренном и красном цветах. На сайте канадского подразделения Amazon указано, что контроллер изготовлен в стиле Джонни Сильверхенда — персонажа Киану Ривза из Cyberpunk 2077.

Выход Cyberpunk 2077 запланирован на 17 сентября 2020 года. Игра будет доступна пользователям ПК, PlayStation 4 и Xbox One. Ранее разработчики рассказали о корпорации Arasaka из мира RPG. Прочитать об этом подробнее можно здесь.

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